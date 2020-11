Fé e esperança. Esses foram os pilares da força de Gabriel de Oliveira Cano, de oito anos, na luta pela vida. Diagnosticado com anemia falciforme, o menino encontrou motivação em uma lenda famosa no Japão, chamada ‘mil tsurus’. A história, real, inspirou a escritora e jornalista Nalu Saad a retratar a batalha emocionante do garoto, dando origem ao livro "Os mil Tsurus", que será lançado nesta quinta-feira (12), pela Editora Trilha, de forma virtual, quando Nalu e Biel participam de uma mesa na Flipoços Virtual, das 14h30 às 15h30.

Gabriel e Nalu Saad

Em 28 páginas, a autora conta a história do menino, que é carinhosamente apelidado de "Biel", e sofre com essa doença de causa hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme.

Sem poder ir para a escola nem brincar com outras crianças por conta da enfermidade, Gabriel encontra a esperança para a cura em uma lenda japonesa contada pelo seu tio.

A lenda se baseia na crença de que Tsuru era uma ave sagrada, que vivia mil anos e que, se uma pessoa dobrasse mil aves de papel, teria um desejo concedido. A mesma lenda serviu de inspiração para uma garota japonesa chamada Sadako Sasaki, que, infelizmente, faleceu antes de conseguir dobrar todos os origamis. Gabriel recebeu um transplante de medula - história que deu origem a um segundo livro - e está curado.

Nalu Saad, Gabriel e os pássaros de origami

Apesar do final triste de Sadako, o principal desafio da autora foi transformar a história em algo que pudesse levar esperança para as crianças. E a história de Biel é um retrato de que com esperança e força de vontade é possível ter mais do que apenas um desejo realizado. As ilustrações são de Regina Perez.

Versão para adultos

Durante anos vendo Biel com dores e inúmeras internações, a mãe dele, Ana Maria de Jesus, 33, e o pai, Luciano de Oliveira, 34, resolveram, por meio de uma fertilização in vitro, gerar um bebê para realizar o transplante de medula óssea e salvar a vida do menino. A partir daí, o livro "Biel: A jornada para a cura" narra a trajetória da família, com suas derrotas, vitórias e aprendizados.

Gabriel à esquerda, seu irmão gerado para salva-lo à direita e ao meio Nalu Saad

O caminho para a cura de Biel foi diícil e um desafio, principalmente pelo fato de que ele nasceu em uma famíia humilde. O tratamento pode checar à casa dos milhões de reais. Com isso, a família contou com inúmeras vaquinhas, e uma enorme rede de apoio para arrecadar fundos. A versão para adultos será lançada na Bienal de São Paulo, que está prevista para ser realizada de 7 a 13 de dezembro .

"Esse livro foi um grande presente para mim, principalmente pela mensagem que ele traz tanto na versão infantil como na adulta: 'não desista'", conta Nalu Saad, que é mineira de Governador Valadares e mãe do Igor, Natália e Luísa, suas maiores inspirações. Também é autora dos livros Tico vai viajar, O baú dos tesouros da vovó e Esquadrão dos Anjos, escrito em coautoria com o médico hematologista Vanderson Rocha - O Dr. Anjo, retratado em Os mil Tsurus.

Sobre o livro

Os mil Tsurus

Autora: Nalu Saad

Editora: Trilha Educacional

Número de páginas: 28

Formato: 14 x 21,6 cm

Preço sugerido: R$ 25,90

Onde encontrar: Bienal de São Paulo

