O perfil oficial no Twitter do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte, resolveu entrar na onda do Big Brother Brasil 21, da Rede Globo. A arena mineira brincou com a fama da participante Lumena Aleluia, na manhã desta quarta-feira (3).

A psicóloga é apontada por grande parte do público e até mesmo por alguns brothers como "canceladora", o que motivou a postagem. "Íamos cortar o gramado hoje, mas a Lumena não deixou", escreveu o perfil oficial do estádio na postagem.

Íamos cortar o gramado hoje, mas a Lumena não deixou pic.twitter.com/JCWnfO28rh — Estádio Mineirão (@Mineirao) February 3, 2021

A publicação logo fez o maior sucesso. Já são quase 10 mil compartilhamentos: "Cortar a grama simboliza que você tá silenciando alguém que queria crescer livre. É errado cara!" brincou uma seguidora nos comentários. Outro internauta ainda questionou: "Ela deixou vocês usarem o Twitter"?

Ela deixou vocês usarem o Twitter? pic.twitter.com/13eE5b0LVF — Juliette só sai milionária #BBB21 (@alabrataster) February 3, 2021

Desde que a Dj criticou a brincadeira feita por alguns homens com a maquiagem de uma ação de publicidade, pelo menos metade dos brothers passaram a tomar cuidado com as atitudes dentro da casa. Apesar do comportamento, ela disse que não entrou no reality para "fazer militância."

