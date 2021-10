O Facebook mudou o nome da empresa-mãe que coordena também o Whatsapp e Instagram. Agora, a companhia se chama "Meta". O anúncio foi feito pelo CEO, Mark Zuckerberg, durante o evento Facebook Connect nesta quinta-feira (28).

A mudança vem como parte da concentração em volta do metaverso, conceito que vem sendo falado pelo CEO desde julho. A novidade também sinaliza a ambição do Facebook de ser mais do que uma empresa de mídias sociais, já que o grupo vem investindo fortemente em realidade virtual e realidade aumentada, especialmente com a subsidiária Oculus.

“No momento, nossa marca está tão intimamente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro. Com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa metaversa e quero ancorar nosso trabalho e identidade naquilo em que estamos construindo", afirmou Mark Zuckerberg.

