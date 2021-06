Para comemorar o dia de São João, celebrado nesta quinta-feira (24), artistas vão se reunir em uma grande live na sexta-feira (25). O evento será mediado pela ex-BBB 21 Sarah Andrade direto da Vila Forró, em Campina Grande, na Paraíba.

Entre os convidados da apresentação estão Matheus e Kauan, Raí Saia Rodada, Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado.

Conforme a organização do evento, a proposta da live é reforçar as tradições da época e celebrar o dia de São João dentro de casa, com efeites e figurino junino, respeitando o isolamento social devido à pandemia de Covid-19.

A transmissão da festança será via YouTube, pelo canal da dupla Matheus & Kauan. Quem acompanhar a live poderá participar do sorteio de um veículo zero quilômetro.

