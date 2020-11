Com a pandemia da Covid-19 e em consequência dela o isolamento social, muitas pessoas têm tido a oportunidade de passar mais tempo com o pet. Durante esse período, teve gente que conseguiu fotografar momentos hilários: tem gato "dançando", cabra "descansando" na rede e até mesmo cavalo "rinchando". Inscritas no Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards, essas são só algumas das 40 fotos finalistas do concurso internacional que promete premiar a melhor foto do gênero.

Além de arrancar risadas das pessoas em um momento tão complicado como o que vivemos, o concurso visa aumentar a conscientização em torno de animais de rua e também arrecadar fundos para a causa no Reino Unido. Caso você queira ajudar mas não esteja participando, é clicar no link. A competição de fotografia está em seu segundo ano e foi criada pelos fundadores do mundialmente famoso Comedy Wildlife Photography Awards Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam. Confira os vencedores deste ano, conhecidos em outubro.

Os vencedores gerais serão anunciados em 24 de novembro. O ganhador levará £ 3.000 (o equivalente a mais de R$ 21 mil.) Para conferir a lista completa dos finalistas, é só visitar o site.

O Hoje em Dia selecionou 10 desses registros para "salvar" o seu dia. Tente não rir e falhe miseravelmente.

(*) Estagiária sob supervisão da editora Cássia Eponine