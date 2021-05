A quinta edição de “No limite” que estreou na TV Globo na noite desta terça-feira (11) já tem o seu primeiro eliminado. O sexólogo Mahmoud Baydoun, do "BBB 18", levou a pior e foi o mais escolhido do seu grupo para deixar o reality.

O programa começou com a divisão dos 16 participantes originais em duas tribos. Carcará, formada por Iris, Viegas, Elana, Paula, Lucas Chumbo, Gui Napolitano, Ariadna e Marcelo Zulu, e Calango constituída por Jéssica, Carol Peixinho, Mahmoud, Gleici, Kaysar, Angélica, André e Arcrebiano.

Mahmoud no 'No Limite'

Nas três primeiras provas, a equipe Carcará saiu na frente conquistando duas, inclusive a de imunidade, obrigando o grupo oposto a encarar o Portal da Eliminação. Já a Calango, conquistou uma prova.

O ex-BBB recebeu cinco votos da sua equipe no portal - Carol Peixinho, Jéssica, André, Arcrebiano, Angélica - e foi o primeiro eliminado do reality a deixar a busca pelo prêmio de R$ 500 mil. "Queria agradecer muito de participar do No Limite. "Acho que é uma experiência incrível", declarou o ex participante.

