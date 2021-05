Durante uma conversa com 14 mil pessoas no Twitter através do ‘Space’ – ferramenta de áudio da rede social – na noite desta quinta-feira (13), ‘Gil do Vigor’ aproveitou para flertar com um produtor da TV Globo que também estava presente no bate-papo.

Produtor da Globo Guilbert Reino e ex-BBB Gilberto Nogueira

“Eu finjo para não passar vergonha. Não tô brincando. Mandei mensagem para você com meu telefone. Eu sou da cachorrada também”, disse Guilbert Reino, produtor da TV Globo. “Terça-feira estou aí, em São Paulo. Podemos resolver isso”, disse Gilberto, confirmando o encontro com o produtor. Sarah Andrade e João Luiz, colegas de Gilberto no BBB21, também estavam presentes na conversa.

O Gil e o produtor da Globo Guilbert Reino paquerando no #spacedacachorrada pic.twitter.com/wtAYUqVVA1 — Mark do Vigor 🎓 (@MarkosVid) May 10, 2021

Os dois vinham flertando na web desde a saída do economista do reality, e se conheceram quando Gil foi gravar uma matéria para o Esporte Espetacular.

Sempre na torcida

O produtor da TV Globo sempre declarou torcida à Gilberto, dizendo que ele foi protagonista no jogo: “Quem discorda favor não existir", escreveu no Twitter. Será que vem novo romance por aí?

Importante dizer que o @gilnogueiraofc protagonizou sim o BBB 21



Quem discorda favor não existir — Guilbert Reino (@reinoguilbert) May 9, 2021

