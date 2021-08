A sexta-feira 13 é o dia mais temido do calendário para muitas pessoas. Segundo as superstições, tudo pode dar errado ou coisas macabras podem acontecer. No entanto, até mesmo com os mitos, a data vira motivo de piada para os brasileiros.

“O que é a sexta-feira 13 perto do azar que eu tive ao ter conhecido certas pessoas?” ou “o que é sexta-feira 13 perto do resultado das escolhas erradas que eu faço?” são só alguns dos mais de 87,1 mil memes que já se acumulam no Twitter.

Veja a seleção do Hoje em Dia com os melhores:

sexta feira 13 na infância // sexta 13 na vida adulta pic.twitter.com/iGt7qqkhKg — Drii ❁ (@drik_ni) August 13, 2021

Os azarados vendo o pessoal com medo de uma simples sexta feira 13: pic.twitter.com/3FjfL5oIQR — ¿? (@sergioshard) August 13, 2021

como se eu precisasse de sexta-feira 13 pra ter azar nessa vida — Caismila (@caismila) August 13, 2021

Recado importante nessa sexta feira 13 pic.twitter.com/puFEKz92na — Diego Alves (@DiHzZzZ) August 13, 2021

o q eh uma sexta-feira 13 p qm tem azar 365 dias do ano — se a terra é plana e gira Deus é 1 pizzaiolo? (@fliphec) August 13, 2021

