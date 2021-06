Ronaldinho Gaúcho está sendo acusado pela ex-noiva, Priscilla Coelho, de não pagar pensão por união estável desde novembro do ano passado. Por conta disso, foi solicitado à Justiça pedido de execução e penhora de bens do ex-jogador. A informação é do jornal Extra.

Conforme a publicação, a defesa de Priscila disse que o casal viveu um relacionamento conjugal durante seis anos e, após a separação, foi feito um acordo para o pagamento de pensão. Entretanto, nenhuma quantia foi depositada.

Enquanto o processo corre na Justiça do Brasil, Ronaldinho Gaúcho segue ostentando em viagens de luxo e compartilhando registros no Instagram. Agora, o "Bruxo" está em Dubai, ganhando para participar de eventos. Já Priscila é cotada para fazer parte do elenco da nova temporada de A Fazenda, reality da Record TV.

O Hoje em Dia entrou em contato com a assessoria do ex-jogador e aguarda retorno.

Ronaldinho Gaúcho durante temporada luxuosa em Dubai

