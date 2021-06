Quem disse que a pandemia iria impedir festa junina em 2021? Que nada! Já pode separar o look, preparar os comes e bebes e arrastar o sofá de casa, pois o fim de semana está recheado de lives com grandes artistas, que prometem alegrar o sábado (19)!

A partir das 18h, Samyra Show, Solange Almeida, Yury Pressão e Rogerinho prometem agitar o início da noite de São João com uma live.

Logo em seguida, às 19h, Rashid vai apresentar as composições de “Tão Real”, o mais recente trabalho, além de músicas já consagradas da carreira.

E para as 20 está marcado um dos grandes destaques da noite: Wesley Safadão recebe a campeã do BBB 21 Juliette Freire e mais convidados especiais em uma live direto de Campina Grande, na Paraíba.

“ Já vou logo avisando, o #ArraiáDoSafadão não tem hora pra acabar. Aconselho você a arrastar o sofá porque a festa vai ser boa”, declarou o artista.

Além da campeã do BBB, Safadão irá receber o ícone do forró Alceu Valença, a dupla Israel e Rodolffo, Taty Girl e Tirullipa.

O repertório está quase todo sendo mantido em segredo, mas alguns sucessos estão confirmados, como “Ele é Ele, Eu sou Eu”, “Fala Mal de Mim”, “Não Valeu” e “Dois Lados”, além do lançamento “Passatempo”. A transmissão da festança será pelo canal do cantor no Youtube.

Para fechar o final de semana com chave de ouro, Jarly Almeida, Matheus Alves e Walkyria Santos se apresentam às 18h deste domingo (20). E aí, de qual cidade você vai assistir?

(*) Especial para o Hoje em Dia

