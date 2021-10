Tadeu Schmidt é o novo apresentador do Big Brother Brasil (BBB) da Rede Globo. A ida foi oficializada neste domingo (10) durante exibição do "Fantástico", programa dominical que ele apresenta há 14 anos na emissora.

Durante o quadro dos cavalinhos no Fantástico, o toque do telefone interrompeu a fala do Tadeu. Ele atendeu e ouviu o alerta: "Atenção, Tadeu Schmidt. Dirija-se para o palco agora. Chegou uma mensagem importante para você!"

Tadeu atendendo o Big Fone durante o programa 'Fantástico' neste domingo (11)

A mensagem era do Boninho, diretor de Gênero de Variedades da Globo, que chamou o apresentador para integrar o time do reality show.

"Fala, Tadeu! Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone geralmente tem alguma consequência. Então, eu vim aqui para falar para todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador do Big Brother. Que a gente está muito feliz, muito feliz que você topou essa loucura com a gente, essa nave maluca, esse fogo no parquinho...", disse.

Tadeu respondeu empolgado e cheio de alegria:

"Estou radiante, empolgadíssimo! E ao mesmo tempo com o coração apertado, porque vou deixar o Fantástico. Estou aqui há 14 anos. Foram anos de realização plena, momentos que mudaram minha vida e nunca vou esquecer. Não vou me estender, porque se não vou chorar!"

Tadeu ainda segue no comando do programa por mais alguns domingos e, quando sair, será substituído por Maju Coutinho ao lado da jornalista Poliana Abritta, enquanto César Tralli ficará no comando do Jornal Hoje e Alan Severiano do SP1.

Tadeu celebrando a novidade

Tiago Leifert

Tiago Leifert, que era apresentador da atração e anunciou a saída da Globo no mês passado após 16 anos, celebrou a notícia na manhã desta segunda-feira (11)

"O querido @tadeuschmidt é a escolha ideal para o BBB: inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sote, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", disse Tiago, acrescentando no post seguinte: "Nãod eixa eles pipocarem, Tadeu! Vai com tudo".

