Marcado para acontecer em 23, 24 e 25 de setembro com a temática “A revolução é gentil”, o Festival Verbo Gentileza, que nasceu em Belo Horizonte, entra em sua 6ª edição, em 2021, convidando o público a praticar a empatia e coletividade.

Nessa versão do evento, serão realizadas em ambiente on-line rodas de bate-papo virtuais e palestras sobre temas como o novo gentil, como lidar com as emoções, felicidade, marcas e causas, cidades gentis, entre outros.

Tudo isso será mesclado com vídeos, performances, papos com artistas e música com Thiago Delegado, Orquestra de Ouro Preto e outros nomes. A programação final será divulgada nas próximas semanas.

A proposta do evento é construir uma mensagem conectando marcas, instituições, parceiros e pessoas consideradas “gentis revolucionárias”. Além de levar ao coletivo a ideia de transformação diante dos atuais desafios enfrentados pela sociedade.

“Queremos fomentar uma retomada humana da desordem, uma retomada empática. O nosso papel é tecer, reunir e criar uma rede mais gentil de ações e ideias” explica Patrícia Tavares, uma das idealizadoras e organizadoras do Festival.

Manifesto

A canção inédita nomeada “Revolução gentil”, que também ganhou um videoclipe, se encarrega de ser um manifesto dentro da temática do festival. Ela é composta pelos músicos Zé Luis Braga (ZéLu, da banda Graveola) e Luiz Gabriel (ex-integrante das bandas Graveola e Rosa Neon).

“Criamos o que chamamos de um reggae-mantra, uma música alto-astral com potência de levantar os ânimos, um hino do retorno paulatino nesse pós-pandemia, a celebração da vontade de estar na rua, de interagir com as pessoas e com as cidades”, conta o compositor e cantor Zé Luis.

Músico ZéLu e produtor musical Rafael Fantini

Participações especiais do casal Fernanda Takai e John Ulhoa, da banda Pato Fu, ajudaram a coroar o trabalho e trouxeram uma contribuição especial à produção musical.

Veja o videoclipe:

