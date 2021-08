Famosa no mundo inteiro e temida por muitos, a sexta-feira 13 se tornou um marco no calendário devido às superstições e mitos relacionados à data. No cinema, nasceram até produções focadas no tema, como o clássico 'Sexta-feira 13'. Para te deixar sem sono (ou dormir com a luz acesa), o Hoje em Dia selecionou 10 obras que se encaixam perfeitamente com esse dia macabro. Veja:

Sexta-feira 13

Antes de iniciar a lista, nada melhor que destacar a franquia que leva o nome dessa data tão temida. O assassino com a máscara de hóquei assusta muitos há mais de 40 anos. No total, o título conta com 12 filmes e é uma ótima opção para maratonar nesse ‘dia macabro’. Confira o trailer.

1 - Halloween – A Noite do Terror (1979)

O lendário Michael Myers não poderia ficar fora da seleção. A primeira obra clássica do tema conta a história do garoto de seis anos que assassinou brutalmente sua irmã na noite do Halloween de 1963. Preso em uma instituição para doentes mentais, Michael cresce apenas para odiar. Confira o trailer

2 - A Hora do Pesadelo (1986)

Freddy Krueger foi o responsável por deixar muitas pessoas sem sono. O filme conta a história de um grupo de adolescentes que passa a ter pesadelos horríveis, onde são atacados por um homem deformado com garras de aço. Confira o trailer.

3 - O Babadook (2014)

A história de terror fala sobre uma viúva que, ainda atormentada pela morte violenta do marido, tenta lidar com o medo de monstros que aterrorizam seu único filho. Após encontrar um misterioso livro, o menino, certo de que há um monstro que deseja matá-lo, começa a agir irracionalmente. Confira o trailer.

4 - O Homem nas Trevas (2016)

Para quem gosta de suspense, o filme tem uma construção de tensão memorável. A história de um homem cego que demonstra habilidades aterrorizantes para se livrar de três assaltantes é uma ótima ‘pedida sombria’ para esta sexta-feira. Confira o trailer.

5 - Fuja (2020)

O filme traz uma história macabra envolvendo mãe e filha. Chloe se sente sufocada com os cuidados da mãe e quer um pouco de liberdade. Ao começar a tentar se virar sozinha, a personagem descobre algo sinistro sobre a mãe. Confira o trailer.

6 - #Alive (2020)

No título, um jovem gamer precisa lutar por sua vida diante de um apocalipse zumbi e se encontra cercado em seu apartamento. Confira o trailer.

7 - Sem Conexão (2020)

Jovens viciados em tecnologia vão para um acampamento em busca de reabilitação. Porém, se tornam alvos fáceis de um monstruoso assassino em série. Confira o trailer.

8 - Invocação do Mal (2013)

O primeiro filme da saga, que virou febre no gênero, conta a história de três jovens que relatam ao casal Ed e Lorraine Warren suas experiências com uma boneca chamada Annabelle, a qual acreditam estar assombrada por algo maligno. Confira o trailer.

9 - A Freira (2018)

Fazendo parte da franquia Invocação do Mal, em 'A Freira', após uma irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Confira o trailer.

10 - A Maldição da Chorona (2019)

Uma assistente social criando seus dois filhos sozinha, depois de ser deixada viúva, começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos. Confira o trailer.

