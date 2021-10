A Virada Cultural de Belo Horizonte deste ano acontece entre 16 e 17 de outubro e chega com programação diversa, que mistura espaço virtual e presencial. Transmitido gratuitamente durante 24 horas, o evento também conta com intervenções urbanas e parcerias para garantir os protocolos de segurança.

O festival é realizado pela PBH por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em conjunto com o Instituto Periférico.

Nesta edição, denominada 'Cultura vibra, viva, vira', as intervenções artísticas, para todas as faixas etárias, contam com:

Dança

Música

Teatro

Instalações urbanas

Cultura popular

Gastronomia

Moda e Design

Bem-estar e saúde

Cinema

Literatura

As atividades serão distribuídas em dez espaços simultâneos de transmissão ao vivo, no canal oficial da Fundação Municipal de Cultura. Os vídeos não ficarão salvos após encerramento do evento. A programação completa, presenças confirmadas e horários serão divulgados em breve.

A secretária municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin, fala sobre a importância do evento para o setor neste período de pandemia. “A Virada Cultural de Belo Horizonte fortalece um dos setores mais afetados pela pandemia e uma das cadeias mais importantes para geração de emprego e renda do país. Ainda que majoritariamente no formato virtual, diante dos cuidados que permanecem necessários diante da pandemia, a realização da edição de 2021 reafirma o compromisso da Prefeitura com o setor e com a continuidade das políticas públicas municipais de cultura”, disse.

(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa



