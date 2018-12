Ballet Bolshoi

No domingo (30), às 12h50, as salas Cinemark dos shoppings Pátio Savassi e Diamond Mall exibem o espetáculo “La Sylphide”, do Ballet Bolshoi. A coreografia é uma das oito programadas para os cinemas até 30 de junho de 2019. Depois dessa, o público ainda poderá conferir “Dom Quixote”, “O Quebra Nozes”, “La Bayadère”, “A Bela Adormecida”, “A Era de Ouro” e “Carmem”. Sempre às quintas (19h30) e domingos (12h50). Os ingressos em salas comuns custam R$ 40 (Inteira) e, nas salas Prime, R$ 50 (Inteira).

Pela sétima vez, o tradicional Jack Rock Bar (av. do Contorno, 5.623 – bairro Funcionários) realiza a festa de Réveillon. Com direito a open bar e food e shows das bandas Velotrol (foto), com clássicos do rock, e Aeroplane, cover de Red Hot Chili Peppers, a casa está com convites à venda (a partir de R$ 240) e o primeiro lote já esgotou. Vendas em sympla.com.br/reveillonjack. No link abaixo, você encontra a programação das festas de Ano Novo em BH.

Dentro da programação de férias do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 – bairro Funcionários), o workshop “Momento Youtuber”, voltado para crianças entre 5 a 12 anos, irá proporcionar à garotada uma experiência única para se sentir como uma celebridade por alguns instantes. Em 50 minutos, os participantes receberão dicas de como se tornar um youtuber e orientações básicas sobre como produzir um vídeo chamativo e atraente para a plataforma. Nesta sexta (28), entre 16h e 20h, e no sábado e domingo, das 14h às 20h.

Temas como religião, fé e cativeiro estão retratados em fotografias, vídeo e esculturas do mineiro Rodrigo Albert, expostos na mostra “Terra Prometida”, em cartaz no Palácio das Artes. A exposição, que foi apresentada pela primeira vez na cidade de Veracruz, no México, é um giro documental em torno de relatos desumanos presentes nos cenários de vigilância, cerceamento e castigo do espaço carcerário. O trabalho do artista retrata a realidade das prisões brasileiras entre 2002 e 2010, e foi sendo completado até 2015 nas prisões mexicanas. De terça-feira a sábado, das 9h às 21h; domingos, das 16h às 21h. Entrada gratuita.

No último fim de semana do ano, opção de lazer para a família toda é visitar o Palácio da Liberdade. Reaberto ao público em 8 de dezembro, com novos projetos museográfico e educativo, o espaço já acolheu, desde então, mais de 1.500 pessoas. Os visitantes podem conhecer a área interna e jardins da primeira e mais simbólica edificação do Circuito Liberdade. Todas as inscrições e agendamentos devem ser feitos on-line pelo circuitoliberdade.mg.gov.br ou appa.art.br/palaciodaliberdade e são gratuitos. Pessoas que não seguirem o procedimento terão a visita condicionada às vagas disponíveis. Visitação das 9h às 15h.

