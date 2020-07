Cazuza teve várias fases: do front leader do grupo de rock Barão Vermelho, que levou milhares de espectadores ao delírio em apresentação no "Rock in Rio", em janeiro de 1985, ao cantor em fase final de vida que não perdeu o vigor de suas letras, como mostra a música "O Tempo Não Para", que fala das grandes diferenças sociais no país. Sem falar naquele compositor que assinou um dos discos mais emblemáticos da MPB, "Ideologia", que conta com canções como a faixa-título, "Faz Parte do Meu Show" e "Brasil", tema da novela "Vale Tudo" na voz de Gal Costa. Falecido há exatamente 30 anos, Cazuza deixa saudades e uma lacuna - ninguém mais falou tão bem da atualidade brasileira como ele.

Confira abaixo uma lista dos principais momentos de Cazuza preparada pelo Hoje em Dia:

Pro Dia Nascer Feliz