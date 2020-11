Em 2005, o público brasileiro pôde saber mais detalhes sobre a história de perseverança anterior ao grande sucesso da dupla Zezé di Camargo & Luciano. Chegava aos cinemas o filme "2 Filhos de Francisco" e muita gente ficou encantada ao ver um pai que ia todos os dias a um orelhão, no interior de Goiás, ligar para as rádios e pedir para que tocassem as músicas dos filhos artistas. Mais de 5,3 milhões de espectadores foram ao cinema conferir essa simples e verdadeira história.

Na noite desta segunda-feira (23), seu Francisco, pai de Zezé e Luciano, morreu em um hospital de Goiânia, após uma parada cardiorrespiratória, aos 83 anos. Muitos brasileiros, que conheceram a história do lavrador por meio do trabalho do ator mineiro Ângelo Antônio, lamentaram a morte de seu Francisco por meio das redes sociais.

Os filhos Zezé e Luciano usaram o Instagram para falar sobre a perda. Luciano, por sinal, está com Covid e não poderá ir ao funeral, que será reservado apenas para os familiares. A neta de seu Francisco Wanessa também fez um relato comovente. Confira os depoimentos da família Camargo: