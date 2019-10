A semifinal do programa "The Voice Brasil" aconteceu nesta terça-feira (1°) com uma novidade. Nesta edição, além de o público votar em um candidato, os jurados também puderam intervir no resultado. Eles foram convocados a atribuir 20 pontos a um dos dois participantes de seus respectivos times. Desta forma, a pontuação era somada à votação popular.

Se antes, a competição contava com quatro participantes mineiros, agora, só resta a adolescente Lúcia Muniz, de Montes Claros, no Norte de Minas, que apenas com 16 anos, tem chamado a atenção do público e dos jurados pela voz potente e madura. Ela foi escolhida pelo voto popular e também por seu técnico Lulu Santos, que lhe conferiu os 20 pontos após sua interpretação de Crawling do Linkin Park. Com isso, ela elminiu a também mineira Pollyanna Caires, que havia cantado a música Idontwannabyyouanymore de Billie Eilish.

Veja quem venceu as demais disputas:

Ramon e Rafael x Willian Kessley

A equipe de Ivete Sangalo abriu a disputa com a dupla Ramon e Rafael, de São Gonçalo do Rio Abaixo, apresentando a música Que Sorte a Nossa, e Willian Kessley, que cantou Refém. A cantora deu os 20 pontos para esse último e, com a votação do público, ele se classificou para a final.



Ana Ruth x Edyelle



O time de Iza foi o segundo a disputar. Ana Ruth, de 18 anos, subiu ao palco com Fim de Tarde. Já Edyelle Brandão cantou One Moment in Time e recebeu aplausos. "Estou sem palavras. Você é uma sereia cantando", disse Lulu para ela. A competição entre as duas foi difícil. Iza deu os 20 pontos para Edyelle, mas, com a participação do público, Ana Ruth teve uma pontuação maior e foi para a final.



Mobi Colombo x Tony Gordon



O time de Michel Teló começou com Mobi Colombo interpretando Será, clássico do Legião Urbana. Em seguida, Tony Gordon subiu ao palco com With a Little Help From My Friends, dos Beatles. Gordon conquistou os 20 pontos de Michel Teló e a maioria do público, indo para a final com os demais.

A final acontece nesta quinta-feira (3), às 22h28.

* Com Estadão Conteúdo.

