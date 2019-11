Após vencer prêmio Jabuti, o contista mineiro José Resende Jr. lança seu primeiro romance em Belo Horizonte. O livro "A cidade inexistente", publicado pela editora 7Letras, foi escrito antes do rompimento da barragem de Brumadinho, e será lançado na proxima terça-feira (26).

O romance conta a história de uma pequena cidade que está prestes a ser inundada para construção de uma barragem. Na narrativa, os moradores são obrigados a deixar para trás não apenas suas casas, mas também suas memórias (reais e inventadas), e forçados a viver na cidade nova.

"É um livro sobre perdas não contabilizáveis. Seja em nome do progresso, como na construção de uma hidrelétrica, seja por obra da ganância e do descaso, como no rompimento criminoso de uma barragem, as vítimas podem até ser indenizadas pelas perdas materiais, mas jamais terão de volta sua história, suas raízes, suas memórias, seu passado e seu imaginário, inundados ou soterrados para sempre", afirma o autor.



SERVIÇO

O livro "A Cidade Inexistente", será lançado no dia 26 de novembro, R$ 37,00 às 18h30 na Quixote Livraria, Savassi.



(*) Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.