Líder das paradas musicais e fenômeno da música pop, a cantora norte-americana Billie Eilish prepara a turnê mundial de seu primeiro disco "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?". Com início em Miami, no dia 3 de março de 2020, a tour da artista também passa pelo Brasil, com shows em São Paulo, no dia 30 do mesmo mês, e no Rio de Janeiro, no dia 31. Os ingressos para as apresentações podem ser comprados pelo público geral já na próxima sexta-feira (4).

Com preços que variam de R$ 160 a R$ 680, as entradas podem ser compradas a partir das 10h no site da Eventim e a partir das 12h nas bilheterias oficiais em São Paulo e no Rio.

Os shows acontecem na Allianz Arena, na capital paulista, e na Jeunesse Arena, no Rio. A turnê no Brasil é produzida pela Live Nation. Para mais informações, clique em www.livenation.lat.

SÃO PAULO

Data: ​30 de maio de 2020 (sábado)

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: Cadeira Superior: R$ 160 (meia), R$ 320 (meia0; Pista: R$ 190 (meia), R$ 380 (meia); Cadeira Inferior: R$ 245 (meia), R$ 490 (inteira); Pista Premium: R$ 340 (meia); R$ 680 (inteira)

RIO DE JANEIRO

Data: 31 de maio de 2020 (domingo)

Horário do show: 21h

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: Cadeiras N3: R$ 170 (meia), R$ 340 (inteira); Cadeiras N1: R$ 270 (meia), R$ 540 (inteira); Pista Premium: R$ 310 (meia); R$ 620 (inteira); Camarote: R$ 320 (meia); R4 640 (inteira)