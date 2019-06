A nova versão do filme Cinderela, com Camila Cabello, já tem data de estreia: 5 de fevereiro de 2021, nos cinemas. A informação foi dada pela Sony Pictures. A cantora e compositora vai experimentar mais uma faceta artística: a de atriz. A nova versão de Cinderela será em parceria com Kay Cannon, que escreveu A Escolha Perfeita.



A história é descrita como uma releitura moderna do tradicional conto de fadas em que uma menina órfã tem uma madrasta malvada. Aqui, a protagonista também tem uma boa inclinação musical. Segundo o Hollywood Reporter, a artista não só estrelará no projeto como também estará envolvida na música do filme, produzido por James Corden.