Veruska Seibel Boechat não conteve a emoção ao assistir a homenagem feita durante um dos capítulos da novela Espelho da Vida, da TV Globo. A autora da trama, Elizabeth Jhin, inseriu Ricardo Boechat em um dos diálogos.



No capítulo da sexta-feira, (8), ao chegar ao Rio de Janeiro, o passageiro de um taxista diz: "Essa cidade é linda, meu amigo."



E o motorista responde: "Apesar de tudo, apesar da grande perda do Boechat, o Rio continua lindo."



A "doce Veruska", como era chamada pelo marido, publicou o trecho do vídeo no perfil oficial dela no Instagram. "Aos prantos com a homenagem ao meu marido na novela das seis da Globo, Espelho da Vida. Obrigada, Elizabeth Jhin", escreveu na legenda da imagem, junto a um coração partido.



O jornalista da Band morreu no dia 11 de fevereiro, aos 66 anos, vítima de uma queda de helicóptero na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. O piloto Ronaldo Quattrucci tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu e acabou colidindo com um caminhão. Ambos não resistiram aos ferimentos.



Ricardo Boechat deixou mulher, filhos e uma cadelinha, a Nina.

Assista ao vídeo: