Tradicionalmente realizado em Santa Luzia, o VillaMix Festival desembarca em Belo Horizonte pela primeira vez neste ano. E, para que um dos maiores festivais de música do país seja ainda melhor para o público, o palco escolhido para o grande evento foi nada menos que o "Gigante da Pampulha".

No dia 30 de março, o megaevento, que acontece pelos quatro cantos do país, comemora a sua 7ª edição no Estado, com uma grande estrutura de palco, luz e som no Mineirão e um line up de peso, o que faz a organização acreditar em recorde de público.

O casting do VillaMix BH é recheado de astros que comandam as maiores paradas de sucesso do país. No line up estão Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Alok e, pela primeira vez no palco do festival da edição de BH, Luan Santana, Ivete Sangalo e Kevinho.

Setores

Com o aumento de espaço e estrututa, o evento neste ano vai dar um grande leque de opcões para o público, que poderá escolher entre cinco setores: Cadeira Superior, Prime, Camarote Sense, Golden e Camarote Platinum. Além desses setores, o festival ainda oferece um espaço diferenciado, os Lounges.

Confira detalhes:

CADEIRA SUPERIOR

- Praça de Alimentação

- Setores de banheiros

PRIME

- Praça de Alimentação

- Open bar com Água, Cerveja Brahma, Vodka e Refrigerante

- Setores de Banheiros

CAMAROTE SENSE

- Praça de Alimentação

- Setores de Banheiros

- Entrada Exclusiva

- Decoração diferenciada

- DJS exclusivos

- Open bar com Água, Cerveja Brahma, Vodka e Refrigerante

- Acesso ao Prime

GOLDEN

- Open bar com Água, Cerveja Brahma, Gin, Vodka importada, Refrigerante, Suco, Whisky

- Na frente do palco

CAMAROTE PLATINUM

- Open bar com Água, Cerveja Brahma, Gin, Vodka Importada, Espumante, Refrigerante, Suco, Whisky, água de coco, energético. Buffet.

- Acesso ao Golden

LOUNGE

- Cada longe dá o direito a 20 ingressos

- Entrada exclusiva.

- Serviço de garçons exclusivos

- Open Food com prato quente, salgados e frios

- Open Bar com Água, Cerveja Brahma, Gin, Vodka Importada, Espumante, Refrigerante, Suco, Whisky e Gin



SERVIÇO:

VillaMix Festival Belo Horizonte

Data: Sábado, 30 de Março

Local: Estádio do Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caran, 1001, Pampulha, Belo Horizonte

Abertura dos portões: 14 horas

Valores de ingressos: Entre R$ 20,00 a R$ 500,00

Pontos de venda: Óticas Diniz (Rua Tupis - Centro, Itaú Power Shopping, Minas Shopping, Partage Shopping, Av. Cristovão Colombo - Savassi)

Vendas on-line: www.ticmix.com (sujeito a cobrança de taxas)