O filme 'Vingadores: Ultimato' terá 182 minutos de duração. Ou seja, três horas e dois minutos, tornando-se a produção mais longa do universo Marvel, ultrapassando as 2 horas e 40 minutos de Vingadores: Guerra Infinita.



Já se especulava que a duração do filme, de fato, beirasse as três horas, a partir de interpretações de entrevistas concedidas pelos diretores Anthony e Joe Russo. No entanto, a possibilidade esbarraria em questões comerciais, pois um maior tempo de filme significa uma diminuição no número de sessões, o que pode afetar a venda de ingressos.



Quarto volume da saga, o longa traz os heróis sobreviventes, agora reunidos para salvar a humanidade do vilão Thanos. Será que três horas serão suficientes para isso?



'Vingadores: Ultimato' chega aos cinemas em 25 de abril:

