O violeiro Chico Lobo encerra neste domingo (27) a programaçã do Festival Circo para Todos. Seguindo o formato do evento, que traz números circenses curtos, de 5 a 7 minutos, o músico mineiro vai estar on-line, às 16h, para interagir com o público por meio de canções que, conforme ele conta, foram escolhidas para celebrar a relação da moda de viola com o circo. As transmissões ocorrerão pelo canal no Youtube do Circo de Todo Mundo. As transmissões ocorrerão pelo canal no Youtube do Circo de Todo Mundo.

“Nas décadas de 40 e 50, a música caipira era muito apresentada no picadeiro. Era uma alegria imensa ver a plateia se emocionar embaixo da lona. Por isso, escolhi três músicas que me fazem lembrar dessa época: uma moda de viola, que conta um causo, uma história, e cantigas, que me possibilitam brincar com o público, como o Zóio preto matador", registra.

O Festival Circo Para Todos reuniu artistas de diversas cidades de Minas – todos ex-alunos ou professores em projetos de Circo Social - que prepararam números circenses de diferentes técnicas, para o ambiente virtual. No total, o evento levou para a casa das pessoas 16 números circenses entre acrobacia, malabarismo, dança, equilibrismo, capoeira e a música, além de uma série de bate-papos sobre a importância do Circo Social, das artes e do trabalho voluntário na área artística fizeram parte da programação.

HISTÓRICO DO PROJETO