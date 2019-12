Festival que já tem lugar cativo no coração dos mineiros, o MECA Inhotim desembarca neste fim de ano no museu a céu aberto mais charmoso do país para brindar os convidados com uma festa de réveillon para ninguém botar defeito. MECANew Year, como foi batizada, vai deste sábado (28) a terça-feira (31) com shows dos mais variados ritmos, open bar e open food.

A proposta do evento, inédito neste formato, é repetir o feito das outras cinco edições da festa no mesmo espaço e celebrar o Ano-Novo em meio às montanhas de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte.

Estão previstas mais de 15 atrações, dentre elas Marina Lima, que canta com a carioca Letrux no novo show “Pra Começar”. “Podem esperar uma apresentação caprichada e solar para entrar o Ano-Novo com pé direito. Algumas músicas que não canto faz tempo, como ‘Criança’ e ‘Beija-flor’, estarão no setlist”, adianta a artista.

“Sempre fizemos festivais em outras datas e ouvimos os pedidos do público por uma festa de réveillon. Resolvemos experimentar essa história e reunir tudo o que a gente gosta. Nada melhor que o Inhotim, o lugar mais mágico para se fazer festivais”, diz a diretora de Operações e Conceito do MECA, Maíra Miranda.

Marina Lima é uma das atrações; cantora se apresenta com a carioca Letrux

Diferenciais

Ela aponta como diferenciais da festa, além do próprio local, novos e consagrados nomes da música brasileira. “Um line-up pensado na energia positiva da virada, animada, mas leve”.

A programação diurna do festival inclui discotecagem brasileira e house o dia inteiro. À noite, a festa rola até as 3h de segunda-feira, quando acontece uma side party no Topo do Mundo, em Nova Lima, na Grande BH, que tem vista privilegiada das montanhas mineiras.

A festa fora do Inhotim será dedicada à música eletrônica, com 12 horas de diversão e destaque para a DJ britânica Ruby Savage. Além dela, foram anunciados os DJs Prins Thomas, da Noruega, a baiana Grace Kelly e Ubunto.

A cereja do bolo ficará por conta de dois blocos de Carnaval, que darão o gostinho da festa mais esperada pelos brasileiros. Chama o Síndico, de BH, e Tarado Ni Você, de São Paulo, se apresentam amanhã e terça-feira, respectivamente.

Nesta sexta-feira (27), a prévia da virada é com show de Gal Costa no MECA Brumadinho. O evento custa R$ 5 para moradores da cidade e R$ 45 para pessoas de outros municípios.

Confira a programação completa do MECANew Year Inhotim:

Sábado (28/12):

Programação diurna

(Jorge Macchi / Marilá)

11h - 17h | Workshops/Atividades

11h - 13h | DJ Kingdom (Baile Room)

13h - 15h | Chicco Aquino (Mistura Fina)

15h - 17h | DJ Tati Lisbon

17h - 17h30 | Bloco Chama O Síndico (Cortejo)

Programação noturna

(Magic Square)

17h30 - 18h30 | Bloco Chama O Síndico (Show) <@blocochamaosindico>

18h30 - 20h30 | DJ Tamenpi <@sopedradamusical>

20h30 - 21h30 | Marina Lima <@marinalimax1> part. Letrux <@leticialetrux>

21h30 - 23h30 | Mari Rossi <@marirossi>

23h30 - 02h | Dicky Trisco (UK) <@dickytrisco>

Domingo (29/12):

Programação diurna

(Jorge Macchi / Marilá)

11h - 17h | Workshops/Atividades

11h - 12h | Reple (Sonido Trópico)

12h - 13h | Castello Dança (Sonido Trópico)

13h - 15h | Rico Jorge (Veneno)

15h - 17h | DJ Naroca

Programação noturna

(Magic Square)

17h - 19h | Zaidan (AF / Sábado Rosa) <@dzaidan>

19h - 20h | MC Tha <@mcthaa> part. Jaloo <@jaloomusic>

21h - 22h | Luedji Luna <@luedjiluna>

22h - 00h | Cleu <@cleudibilidade> + Raquel Feu <@raquelfeu_>

00h - 02h | Gigios (Climão) <@gigiosss>

Segunda-feira (30/12):

(Topo do Mundo)

15h - 17h | DJ Grace Kelly

17h - 19h | Ubunto

19h - 21h | Ruby Savage (UK)

21h - 00h | Prins Thomas (NOR)

00h - 03h | MASTERplano

Terça-feira (31/12):

Programação noturna

(Magic Square)

20h - 22h | Rafael Cancian (MAREH) <@djrafaelcancian>

22h - 23h | Marcos Valle <@marcosvalle_oficial>

00h - 01h30 | Bloco Tarado Ni Você <@blocotaradonivoce>

01h30 - 03h | Forró RED Light <@forroredlight>

03h - 06h | Mehmet Aslan (SWZ) <@mehmetaslan_>

06h - 08h | MIENTRAS DURA <@mientrasdura>

08h - 10h | Dimas Henkes (MECA) <@dimashenkes>

Serviço:

MECANew Year Inhotim

Instituto Inhotim – Brumadinho/MG

Data: 28 a 31 de dezembro

Informações e ingressos: mecanewyear.com