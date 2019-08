Com a mudança, belo-horizontinos, turistas e estudantes poderão conhecer a histórica sede do Governo de Minas também às quartas-feiras e sábados. Até agora, a visitação só era permitida às quintas e domingos.



Ícone simbólico, arquitetônico e artístico do Estado, o prédio já recebeu 13 mil pessoas este ano. Concebido como residência oficial e sede do governo, o Palácio representa as características da arquitetura eclética proposta, em fins do século XIX, para a nova capital.



Para visitação pública (sáb/dom, das 10h às 16h), é preciso fazer o agendamento e retirar os ingressos gratuitamente no www.sympla.com.br/appa. Para turmas de alunos, a marcação também é prévia: www.appa.art.br/palaciodaliberdade.