Entre tantos símbolos icônicos de Belo Horizonte, um dos mais tradicionais é o “Copo Lagoinha”. Sempre presente nas mesas dos bares ou nas mãos dos apreciadores de cerveja, ele recebe esse nome justamente por ter ficado marcado na região da Lagoinha, um dos setores mais boêmios da capital mineira na década de 60.

Além de ser conhecida pela boemia, a região é reduto da religiosidade, da cultura e do lazer. Em 1948, a criação do mercado popular fortaleceu as atividades comerciais. Até hoje, a Praça de Peixe é uma referência na capital por causa das tradicionais peixarias. Outro ícone da região é o conjunto IAPI, um dos símbolos da arquitetura modernista do Brasil.

O samba está enraizado na história da cultura da Lagoinha. Vários mestres moraram e ainda moram na região. E não é à toa, já que o primeiro bloco de carnaval de BH foi formado no bairro; o Leão da Lagoinha.

O bairro da Lagoinha tem a idade da capital mineira, fundada em 1897. Surgiu logo que a comissão chefiada pelo engenheiro e urbanista Aarão Reis (1853-1936) terminou de desenhar a nova capital. Para a construção, vieram levas de imigrantes e migrantes de diversas regiões estado. Como não poderiam construir alojamentos no perímetro da Contorno, foram direcionados para um terreno ao pé de um morro. Nascia então, o Bairro Lagoinha para acolher negros, italianos, espanhóis, turcos, portugueses e operários mineiros.

Ainda nesta época, a nova capital mineira passou a receber os servidores públicos que iam movimentar a máquina do estado. Esses moradores precisavam de serviços como alfaiataria, sapataria, marcenaria, barbearia e lavanderia. E, eles encontravam no bairro da Lagoinha, que, por necessidade própria, teve que se desdobrar em artes e ofícios. Nas primeiras décadas, o bairro se desenvolveu e se transformou numa comunidade de vida social e econômica intensa.

Vem pra Lagoinha!

Para homenagear e reforçar a importância da região da Lagoinha para a cidade, no dia 20 de outubro, aniversário do Copo Lagoinha, a Wäls realiza a ação “Vem pra Lagoinha!” Na data, a cervejaria promove uma iniciativa para contribuir com a valorização de um dos redutos culturais mais importantes da cidade, apoiando bares e restaurantes locais e presenteando o consumidor. A ação comemorativa envolverá quatro estabelecimentos, participantes do “Rolezin na Cozinha”: Quintal do Degas, Prazer da Esfiha, Casa Velha e Alê Ferri.

Quem for nesses estabelecimentos entre os dias 20 e 24 de outubro, na compra de um prato (petisco) da casa, ganhará duas Wäls Lagoinha lata. Além disso, no dia 20 de outubro, também haverá um cupom de desconto no Zé Delivery: DIALAGOINHA. Esse cupom permitirá que o consumidor tenha R$ 20,00 de desconto na compra da Wäls Copo Lagoinha. A promoção é limitada.

O “namoro” da Wäls com a região da Lagoinha vem desde 2019, quando foi criado o rótulo em homenagem ao Copo Lagoinha. De lá pra cá muita coisa legal aconteceu para o fomento e valorização da região. A cervejaria criou ações, eventos e até a Wäls Copo Lagoinha na versão lata! No início da pandemia também foi realizada uma ação “Rolezin na Cozinha” para gerar receita e visibilidade para os estabelecimentos da região conseguirem sobreviver durante o período mais crítico da crise pandêmica.

Neste ano, no aniversário do copo, haverá ainda o lançamento da “Casa Viva Lagoinha”, com o intuito de preservar ainda mais a história e cultura da região da Lagoinha. O Filipe Thales, responsável pelo Viva Lagoinha, explica que a essência da região é receber bem as pessoas. “Queremos que essa região seja visitada cada vez mais por pessoas de outras regiões da cidade e até de outros municípios. E quando uma marca daqui, da envergadura da Wäls, se conecta, respeita e investe na essência, o resultado positivo é comemorado com esse convite: Vem pra Lagoinha!”, destaca Filipe Thales.

Wäls Copo Lagoinha lata

A versão lata da Wäls Copo Lagoinha é a continuidade da inspiração que deu origem ao rótulo da garrafa e traz pontos emblemáticos da capital mineira que deixaram o bairro para ganhar a cidade. A cerveja Wäls Copo Lagoinha foi apresentada aos consumidores no aniversário de 20 anos da Cervejaria Wäls, em 2019, com o intuito de fortalecer ainda mais os seus laços com Minas Gerais.