“Se você observar o modo como escrevem, parece que estão botando a própria vida naquelas poesias. Eles não estão ligando para a métrica, se está correta semanticamente. Escrevem de uma forma que todo mundo possa entender e se identificar”.

O depoimento de Laura Ferreira, de 18 anos, resume o fenômeno do crescente interesse por poesia na internet, especialmente no Instagram. Perfis como os de Rupi Kaur, Ryane Leão, João Doerdelein, Zack Magiesi e Pedro Salomão acumulam milhares de seguidores.

Em comum, todos esses webpoetas abdicaram completamente de regras poéticas como rimas, métricas e estribilhos. Algo que não é novo na história do gênero, mas que se potencializa quando se considera a busca por identificação nas redes sociais.

“Antigamente, os poetas se preocupavam em falar de amor, de coisas sentimentais. A poesia contemporâneo foca no que os olhos veem, mas não enxergam”, salienta Laura, estudante do primeiro período de Letras no Cefet.

Autoajuda

Amanda Martins, doutoranda em Estudos de Linguagem no Cefet e que trabalha numa tese sobre poesia digital, observa que boa parte destes perfis trabalham questões como autoajuda, relações e empoderamento.

“São temas universais, que têm um apelo visual e de autoidentificação. O leitor se identifica com aquele conteúdo e quer compartilhar. As redes sociais são exatamente isso: a busca de proximidade com o público”, analisa, evitando avaliar a qualidade das poesias, mas ressaltando que há pouca complexidade.

“Falta um trabalho estrutural com o meio, tirando partido das possibilidades que as redes sociais e a web oferecem como componentes de linguagem da poesia”

Mário Vinícius

Poeta que pesquisa técnicas alternativas de publicação

O visual é trabalhado, segundo Amanda, para facilitar uma identificação, diferentemente de poetas de renome que também vêm recorrendo às redes sociais como plataforma de trabalho, como Augusto de Campos e o ex-Titãs Arnaldo Antunes.

“A diferença é que Augusto de Campos trabalha um jogo enunciativo, propondo uma questão de materialidade virtual e exibindo uma capacidade de organizar signos que os leva a sair do lugar. Não é uma leitura simples. Um poema exige entendimento vários”, assinala Amanda.

“A poesia tem muitas dinâmicas. É como se fosse um monte de órbitas diferentes. Onde há uma tecnologia nova, os poetas estão. Eles sempre empregam a ferramenta que tiverem para publicar, criando grandes comunidades”

Ana Elisa Ribeiro

Poetisa

Pazes com a vida

Para o poeta e cantor Pedro Salomão, que tem 123 mil inscritos em seu canal no YouTube e 99 mil no Instagram, a internet é uma ponte de distribuição e de conexão entre pessoas. O canal de vídeo foi criado em 2016, diz ele, como forma de extravasar o luto pela perda de um amigo.

“Foi a forma que me reencontrei, através da arte, fazendo as pazes com a vida. As pessoas foram se identificando com o que escrevia, ganhando proporções nacionais”, afirma Salomão, que transformou em ganha-pão a atividade na internet.

No ano passado, ele lançou o livro “Eu Tenho Sérios Poemas Mentais” e já prepara um segundo, para 2020. Esse, aliás, foi o caminho de vários webpoetas, como Doederlein (“O Livro dos Ressignificados”) e da canadense Rupi Kaur (“Outros Jeitos de Usar a Boca”). “Não é questão de (o livro) legitimar. A poesia não exige uma legitima-ção. Não serei mais poeta por ter lançado um livro”, reflete Salomão.

“Os leitores veem nestes posts, que muitas vezes são apenas fragmentos de textos sobre coisas cotidianas, sobre o que estamos vivendo agora, uma maneira de clarear as ideias

e melhorar o dia”

Camila Marques

Estudante do curso de Letras

A estudante Camila Marques indica o perfil de Rupi Kaur, por se identificar com os dramas relatados pela autora

