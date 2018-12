Em meados de 2016, a Netflix divulgou um vídeo da Xuxa lendo uma cartinha escrita por Joyce (Winona Ryder), personagem de Stranger Things. A apresentadora brasileira relatou o desespero da mãe de Will (Noah Schnapp) para encontrar o filho, que estava desaparecido.



Agora, mais de dois anos depois, o 'baixinho' respondeu com outro vídeo. Reunido com os amigos Eleven, Lucas, Dustin, Mike e Maxine, Will agradece a preocupação de Xuxa e aproveita para enviar um presente: um walkie-talkie!

Assista: