Na intenção de atrair o público que ainda é jovem, mas curte momentos nostálgicos, o youtuber mineiro Renato Wamberto, criador do canal Nerd Show, lança um novo projeto, o Nerd Doc - que apresentará documentários de fatos que marcaram a sociedade brasileira.

"Neste primeiro, totalmente independente, vamos abordar o caso do ET de Varginha. É um caso bem emblemático, a maioria das pessoas lembra daquela época ou ficou sabendo sobre o ET, mais existe um porém, foi levado muito a sério, investigado e falado em vários programas de televisão. Com esse documentário, quisemos montar uma linha do tempo dos acontecimentos para as pessoas tirarem suas próprias conclusões", afirma Renato.

O próprio canal Nerd Show já aborda, habitualmente, temas nostálgicos dos anos 80 e 90 como jogos, desenhos, curiosidades e histórias que fizeram sucesso.

O documentário será lançado neste domingo (24), as 11h, no canal Nerd Show, que conta com mais de 1,2 milhão de inscritos. Para acessar, clique aqui.

Assista ao trailer: