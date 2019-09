Tendência do Instagram, o story é uma ferramenta de vídeos e fotos usadas por anônimos e famosos. Já para a youtuber Virginia Fonseca, se trata de negócios. É que a influencer lançou, na plataforma, um plano de assinatura para que seus seguidores recebam, com exclusividade, os conteúdos do perfil.

Para participar da lista de "melhores amigos", os seguidores devem assinar um plano mensal no valor de R$ 14,90. A lista ainda limita o serviço a 500 usuários.

Segundo a youtuber, os conteúdos oferecidos serão complementares aos já postados por ela na rede social. Bastidores de gravações, detalhes da rotina, dicas de vídeo, cuidados com alimentação, treinos, cabelos e maquiagens estão entre os assuntos compartilhados.

Nos stories, o youtuber Rezende Evil, namorado da influencer, comemorou a reação dos internautas. "Gente, estou com a nova Betina! A garota do R$ 14,90!", brinca. Já em outra publicação, os youtubers comemoraram a repercussão em uma rede social. "Estorou!", diz Rezende Evil. "Eu estou nos Trends do Twiiter! Quarto em alta", conclui a influencer.

Outras publicações, no entanto, estarão disponíveis para todos os usuários.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.

