Nascida em Belo Horizonte, a Zula Cia. De Teatro está comemorando dez anos de existência, e parte dessa celebração se dará com a “Mostra 9 e Meio Zula!”. Nela serão apresentados, de forma online, “As Rosas no Jardim de Zula”, “Mamá!” e “Banho de Sol”. Os espetáculos serão exibidos, via YouTube, a partir desta quinta-feira (8). Confira a programação mais abaixo.

Haverá também oficinas, workshop e a realização do congresso “A Arte Como Possibilidade de Liberdade”, com inscrições a serem feitas pelo site www.zulaciadeteatro.com.br. Todas as atividades são gratuitas e contam com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc.

“Estamos alegres em poder realizar essa mostra online, em poder seguir trabalhando. É uma resistência continuar criando. Celebrar nossa trajetória, nesse contexto em que estamos, é um respiro”, comenta Talita Braga, atriz e uma das fundadoras da companhia (ao lado de Andréia Quaresma).

"As Rosas no Jardim de Zula" é uma das atrações da mostra

Confira abaixo a programação da “Mostra 9 e Meio Zula!”

“Banho de Sol”

8/4, às 20h

O espetáculo trata do tema do encarceramento feminino. O trabalho foi adaptado para ser realizado de forma remota. Na peça, as atrizes compartilham suas memórias vividas ministrando aulas de teatro para mulheres em situação de cárcere dentro do complexo penitenciário.

“Mamá!”

15/4, às 20h

O espetáculo reúne muitas vozes e depoimentos de mães que abordam as diversas formas de se relacionar com o universo materno. Será realizado a partir da casa de cada uma das atrizes que irão compartilhar desse espaço privado para trazer outros significados para cena.

“As Rosas no Jardim de Zula”

22/4, às 20h

O espetáculo conta a história real de Rosângela, mãe de uma das atrizes da Cia. Um dia, Rosângela abandonou os três filhos e foi viver na rua por dois anos. A apresentação acontecerá através de uma transmissão ao vivo pelo YouTube da Cia, a partir do C.A.S.A (Centro de Arte Suspensa Armatrux), localizado na cidade de Nova Lima e que foi um dos primeiros lugares em que este espetáculo se apresentou. Durante a transmissão as atrizes vão mesclar cenas ao vivo com trechos do espetáculo gravado.

Ações Formativas: Congresso/A Arte Como Possibilidade de Liberdade

9 a 11/4, das 16h às 18h

O objetivo é dividir com o público as diversas maneiras que a arte-educação tem de promover mudanças em ambientes de privação de liberdade, além de ser uma grande aliada na prevenção da criminalidade. Este congresso será realizado em 6 horas, ao longo de 3 dias, sendo 2 horas por dia.

Workshop “Mãe, Mulher?”

16 a 18/4, das 16h às 18h

Este workshop fez parte da pesquisa sobre o universo feminino e materno que resultou na construção do espetáculo “Mamá!”, o segundo da Zula. A intenção é dividir com os participantes os jogos e reflexões que fizeram parte dessa experiência. A oficina terá 6 horas de duração, sendo 2 horas por dia com número limite de 30 participantes.

Workshop “Teatro Documentário e Biodrama”

23 a 25/4, das 16h às 18h

A oficina foi elaborada a partir do processo de criação do espetáculo “As Rosas no Jardim de Zula”, cuja pesquisa foi fundamentada em teatro documentário. A ideia é dividir com todos os participantes as referências teóricas e exercícios práticos de atuação realizados ao longo do processo de criação.