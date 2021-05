O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, realiza nesta quinta-feira (6) uma live para esclarecer as principais dúvidas sobre o auxílio emergencial. Os questionamentos podem ser enviados por meio das redes sociais do banco e também pelo YouTube, no chat ao vivo.

Assista ao vivo:

Quase metade dos contribuintes ainda não enviou declaração do IR

Entre as principais novidades nas regras deste ano, está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de três campos na ficha “Bens e direitos” para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos.

Trabalhadores nascidos em maio podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em maio podem sacar, a partir desta quinta-feira (6) a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 15 de abril.



Leia mais:

Restaurantes da capital aguardam mais flexibilização e a permissão para receber famílias no domingo

​Presente pago no ato: consumidores de BH pretendem adquirir mimos para mães sem gerar dívidas