Há quatro décadas, Madga Lúcia Parreiras, de 71 anos, vive no mesmo endereço: uma casa na rua Netuno, no bairro Santa Lúcia, zona Sul de Belo Horizonte. Depois de tantos anos, na noite dessa terça-feira (28), a pedagoga vivenciou o medo de ter a residência inundada pela chuva e o pavor de perder tudo o que conquistou ao longo da vida. O imóvel onde mora, atrás do Ponteio Lar Shopping, está por um triz de ser completamente devastado pela lama acumulada no quintal.

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros esteve no local e recomendou que a família deixe o imóvel, em função de risco, iminente de uma tragédia maior.

"Um letreiro, que fica próximo ao shopping, foi derrubado e arrastou com ele vários eucaliptos. São as árvores que estão segurando a lama e o muro de arrimo construído pelo meu pai há anos. Se elas se moverem, vai ser como a barragem de Brumadinho. A lama vai tomar conta de tudo", descreveu a filha da moradora, Raquel Parreiras, 36 anos, que viveu no local até 2016.

Ela, o irmão, a cunhada e uma tia estão, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29), num mutirão para salvar pertences importantes da família, como documentos, e recolher algumas poucas peças de roupa. "Perdemos tudo. Os móveis são de madeira e, agora, estão todos encharcados", lamentou a dentista. Ela precisou pedir dispensa do trabalho para socorrer a mãe.

Letreiro na avenida Nossa Senhora do Carmo caiu, levando abaixo eucaliptos, barrados por um muro de arrimo

Para se ter uma dimensão do estrago provocado na vizinhança, a máquina de lavar da residência foi carregada pela enxurrada rua abaixo. "Nem sabemos onde está", acrescentou Raquel.

A sensação descrita por ela e pela mãe, que tem problemas de saúde e vive sozinha no imóvel, é de vazio. "A casa vai além do bem material. Crescemos aqui. Minha mãe cuida de tudo sozinha, nunca teve ajudante. É um vazio enorme. Mas o mais importante, agora, é preservar nossas vidas. Depois, vamos ver o que aconteceu e buscar soluções".

Confira galeria de imagens do imóvel: