A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ampliou, desde a última segunda-feira (10), a campanha de negociação de débitos. Nesta segunda fase, é oferecido aos clientes residenciais a oportunidade de parcelamento dos débitos em até 12 parcelas mensais, sem juros, via cartão de crédito, mesmo que possuam financiamentos ativos com a companhia.

O parcelamento nestas condições está disponível apenas para quem optar pela negociação por meio dos canais digitais da empresa. O interessado em parcelar a conta de luz deve acessar o site ou fazer contato pelo WhatsApp – 31 3506-1160 –, enviar um “Oi” e escolher a opção “Pagamento de Contas”. Preferencialmente, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e telefone, além de cadastrar a conta por e-mail, utilizando os canais.

Pelo site, os clientes poderão quitar as faturas por meio de cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, mesmo com financiamento ativo. Basta realizar o login, selecionar a instalação que possui débito em aberto e, posteriormente, o serviço “Segunda Via e Pagamento de Contas”. Em seguida, o cliente poderá verificar que existe a opção de seleção de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento com a utilização de cartão de crédito ou débito.

O interessado pode realizar o cadastro para débito automático em um banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. Além das opções citadas, há também um telefone específico para o parcelamento de débitos: 0800- 721-7003, que atende das 9 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 15 horas, aos sábados.

Procedimento seguro

Segundo o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Cancian, a campanha oferece condições para que os clientes se mantenham em dia com a companhia neste momento. Ele afirmou, ainda, que o procedimento é seguro e sugere a utilização dos canais bancários digitais.

“Além disso, recomendamos que as pessoas aproveitem a oportunidade e coloquem sua fatura no débito automático pelos próprios canais da Cemig. É rápido, fácil e seguro. As condições especiais permitirão às pessoas a retomada em seu fluxo de pagamentos neste momento, com isenção de juros de financiamento. A melhor opção é financiar por meio do cartão de crédito, que possibilita parcelar o débito em até 12 vezes sem juros” explica.

O gerente também esclarece que o parcelamento poderá ser realizado diretamente com a Cemig, com as parcelas constando na própria fatura. Nestes casos, os interessados não podem ter parcelamento ativo junto à companhia.

Estabelecimentos comerciais e clientes baixa renda

Até o dia 20 de maio, continuam valendo as condições especiais de parcelamento para clientes da classe comercial e prestadores de serviços. Com isso, restaurantes, bares, padarias, casas de material de construção e outros comércios de pequeno e médio porte, além de prestadores de serviços como chaveiros e salões de beleza e estética, poderão solicitar o parcelamento dos débitos em até 12 vezes iguais e sem juros, desde que tenham a energia fornecida em baixa tensão, ou seja, até 220 volts.

O pagamento também poderá ser realizado por meio de cartão de débito ou de crédito – neste caso, mesmo que exista financiamento ativo –, também em 12 parcelas iguais e sem juros.

A Cemig também informou que suspendeu os cortes por inadimplência dos consumidores de baixa renda cadastrados no Programa de Tarifa Social de Energia (TSEE) e está oferecendo parcelamento das faturas em atraso, que poderão ter seu valor dividido em até 24 parcelas mensais, sem juros, nas condições acessíveis no portal. A suspensão dos cortes para os beneficiados com a TSEE foi adotada pela companhia e pelo Governo de Minas Gerais desde o agravamento da pandemia no estado, e será mantida até o dia 30 de junho.

