O Corpo de Bombeiros entra no 52º dia de buscas por desaparecidos na tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Neste domingo (17), 138 militares estão empenhados e contam com a ajuda de 63 máquinas pesadas, quatro cães farejadores, um helicóptero Arcanjo e dois drones.

São 23 frentes de trabalho, que atuarão durante todo o dia. Haverá ampliação da drenagem do remanso 1; buscas com cães nas áreas secas do remanso 3; retomada das buscas à pé, já que a chuva da madrugada pode ter carreado segmentos; e intensificação das buscas na região do CMD (Centro de Materiais Descartados), onde foram realizados resgates no último sábado (16).

Foram constatados, até o momento, 203 mortos e 105 pessoas continuam desaparecidas.

A previsão do tempo para Brumadinho é de céu encoberto neste domingo, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Leia mais:

Atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho começam a receber indenizações emergenciais

Vale fará doação de R$ 20 milhões ao Corpo de Bombeiros para investimento em infraestrutura