Em comunicado compartilhado nos Stories do Instagram, o músico britânico Elton John, de 74 anos, anuncia ter contraído Covid-19 e que precisará adiar as apresentações nos Estados Unidos de sua turnê de despedida "Farewell".

"Olá a todos, gostaria de enviar uma mensagem para informar que contraí Covid e tive que remarcar meus shows em Dallas. Se você tiver ingressos, será contatado com as novas datas muito em breve. É sempre uma grande decepção adiar um show e sinto muito por qualquer um que tenha sido incomodado por isso, mas quero manter a mim e minha equipe em segurança", diz o astro do pop na rede social.

Elton John faria duas apresentações em Dallas, no Texas (EUA), uma nesta terça-feira (25) e outra na quarta (26).

"Felizmente, estou totalmente vacinado e reforçado e meus sintomas são leves, então, espero poder fazer os shows do Arkansas neste fim de semana. Como sempre, obrigado por todo o seu amor e apoio e mal posso esperar para ver todos vocês em breve!", completa o cantor britânico nos Stories do Instagram.

As apresentações da turnê "Farewell" nos EUA vão durar até 28 de abril, com show em Miami, na Flórida. Infelizmente, para os fãs brasileiros, nosso país não está nos planos da despedida do artista, que possui quase 50 anos de trajetória.

