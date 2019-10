O Cruzeiro segue com a “receita para o rebaixamento”. Após mais uma polêmica, entre o zagueiro Dedé e o ex-técnico da agremiação, Rogério Ceni, o time estreou seu terceiro treinador na temporada – número alto para uma instituição do tamanho da Raposa. Era grande a expectativa sobre o comportamento da equipe, agora sob a tutela de Abel Braga. Mas os jogadores são os mesmos, assim como o roteiro: mais uma derrota, a 11ª na competição, desta vez para o Goiás, por 1 a 0, no Serra Dourada.

Em uma partida acirrada, o Cruzeiro teve um gol corretamente anulado e viu o adversário vencer com um gol de Alan Ruschel, lateral que esteve perto da morte em 2016, mas que sobreviveu ao trágico acidente envolvendo a delegação da Chapecoense e que comoveu o mundo inteiro. O lance chama atenção por uma total desatenção do setor defensivo mineiro.

O resultado ilustra o nome da música composta e executada por Ney Franco, técnico do Goiás, desde a década passada: “Na Beira do Precipício”. A Raposa ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 19 pontos, e não deixará o Z-4 na próxima rodada. Isso porque o Fluminense, 16º, tem três pontos e duas vitórias a mais. Ou seja, o Tricolor não pode ser ultrapassado pelos azuis na 23ª jornada.

Mais um reflexo de toda a bagunça que se tornou o clube neste ano, impulsionada pela crise nos bastidores e que, por enquanto, está impregnada na equipe. Abel é a última esperança de evitar o maior vexame da história do clube. Terá muito trabalho, porém, se aceitou o desafio, terá que cumprir seu dever.

O jogo

Os primeiros 25 minutos do jogo mostraram um Cruzeiro dominante, agressivo e dono das ações. O time criou muitas chances, mas pecou nas finalizações. Sassá, Robinho e Thiago Neves cansaram de perder gol. Do outro lado, um Goiás com muitas dificuldades ofensivas, vivendo de lampejos de Michael. Aos poucos, a partida foi ficando morosa, e o 0 a 0 prevaleceu até a saída para o intervalo.

A Raposa não diminuiu o ritmo na segunda etapa. Aos 4 minutos, David fez grande jogada e serviu Thiago Neves, que mandou para as redes. Festa interrompida pela revisão do VAR: assinalado impedimento de David, e o gol foi anulado. Mas um banho ainda maior de água fria estava por vir. Aos 16, Alan Ruschel abriu o placar para o Goiás. E o martírio cruzeirense continua.

GOIÁS 1 X 0 CRUZEIRO

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE), auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gol: Alan Ruschel aos 16 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Henrique, David e Thiago Neves (Cruzeiro)

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto Júnior, Yago Felipe (Breno) e Léo Sena; Michael, Rafael Moura (Papagaio) e Leandro Barcia (Kaio)

Técnico: Ney Franco

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela (Edilson), Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson (Ezequiel); Robinho (Marquinhos Gabriel), Thiago Neves e David; Sassá

Técnico: Abel Braga