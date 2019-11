Faltando três jogos para o final do Campeonato Brasileiro da Série B, o América se mobiliza para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Com 55 pontos, o Coelho é o quinto colocado na tabela, com dois pontos a menos do que Coritiba e Atlético-GO, terceiro e quartos colocados respectivamente.

Mesmo com a necessidade de um tropeço dos rivais nas rodadas que restam no torneio, o discurso da comissão técnica e dos jogadores do Alviverde é de que o foco é somente em conquistar os nove pontos que estão em disputa.

Levando-se em conta a projeção para a pontuação necessária para terminar a competição no G-4, tal entendimento ganha força.

Caso vença os últimos três jogos na Série B, o Coelho vai terminar a disputa com 64 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o time que atingir essa pontuação tem 99,91% de chances de conquistar o acesso à Série A.

Matheusinho

A primeira das três decisões que restam ao América será nesta sexta-feira (15), contra o Vitória, às 17h, no Independência, pela 36ª rodada do torneio.

Para o confronto com o time baiano, o técnico Felipe Conceição aguarda a situação física de um dos principais jogadores do time na competição.

O meia Matheusinho foi substituído no início do segundo tempo do duelo com o Cuiabá – vencido pelo Alviverde por 2 a 0 – na última segunda-feira, na capital do Mato Grosso, com um cansaço muscular na coxa, e tem a presença incerta na sexta.

Caso fique sem seu camisa 10 para o duelo com o Leão, Conceição deve acionar novamente o meia Geovane, que vem sendo bastante utilizado nas últimas partidas da equipe na Série B.