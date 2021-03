O Cruzeiro encerrou a preparação para duelo com o Tombense, nesta quinta-feira (1º), às 16h, no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Sob o comando do técnico Felipe Conceição, o time celeste realizou, na manhã desta quarta (31), o último treinamento ante do confronto com o Gavião Carcará.

A equipe celeste ainda não pôde contar com o atacante Marcelo Moreno, ainda em trânsito após defender a seleção boliviana em dois amistosos. A expectativa é a de que o centroavante chegue a Belo Horizonte na noite desta quarta ou na manhã desta quinta. Além do desgaste físico, o fato de não ter participado de nenhuma atividade com o restante do elenco desde a paralisação do Mineiro, justamente por estar à disposição da Bolívia, faz com que seja pouco provável que o atleta inicie jogando diante da equipe de Tombos.

Com isso, Rafael Sóbis e Thiago saem na frente por uma vaga no onze inicial nesta quinta. Outras mudanças já confirmadas no time são a volta de Manoel na zaga e de Alan Ruschel a lateral-esquerda. A dupla vai substituir Eduardo Brock e Matheus Pereira, suspensos.

Um provável Cruzeiro para encarar o Tombense pode ter: Fábio, Cáceres, Manoel, Ramon e Ala Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Claudinho (Marcinho); Bruno José, Rafael Sóbis e Airton.

Ariel Cabral

Uma novidade na Toca da Raposa II nesta quinta foi a presença do volante Ariel Cabral. De volta ao clube estrepado após um período de férias, o argentino fez a primeira aparição no centro de treinamentos para realizar testes físicos. A expectativa é a de que nos próximos dias ele participe normalmente das atividades com o restante dos companheiros.

Aos 33 anos, Cabral retorna à Raposa após um período emprestado ao Goiás, onde disputou 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Ainda sem saber se terá espaço no elenco comandado pelo técnico Felipe Conceição, o volante tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada.

Na quinta colocação do Mineiro, com sete pontos, a Raposa busca o triunfo nesta quinta para tentar voltar ao G-4 da competição. No momento, a Caldense, com oito pontos, fecha o grupo dos que avançam à semifinal do Estadual.

