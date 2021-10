O milionário elenco do Atlético será colocado à prova mais uma vez nesta temporada. Isso porque, o Galo terá pelo seis desfalques no duelo com a Chapecoense, nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Condá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Três deles estarão à disposição de suas respectivas seleções, na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, como no caso do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do zagueiro paraguaio Junior Alonso e do meio-campo equatoriano Alan Franco.

Por suspensão estará ausente o meia Zaracho, que recebeu o terceiro amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último sábado, no Mineirão.

Por fim, no departamento médico estão os atacantes Vargas, em tratamento de uma entorse no tornozelo direito, e Diego Costa, ainda em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Mariano

A lista de desfalques do Alvinegro para confronto na Arena Condá pode ganhar mais um nome.

Substituído ainda no primeiro tempo do confronto com o Inter, com dores na virilha, o lateral-direito Mariano será reavaliado nesta segunda, e pode ficar de fora dos próximos jogos. Caso seja efetivamente vetado, Guga é substituto imediato.

Em relação aos outros substitutos para os desfalques, Cuca tem Igor Rabello e Réver como opções na zaga, Dodô para a lateral esquerda.

No meio-campo, o comandante alvinegro poderá escalar Tchê Tchê, Nathan, Hyoran ou Dylan Borrero. Outra alternativa seria promover a entrada de mais um atacante, modificando o esquema tático da equipe para o 4-3-3. Nesse caso, Keno seria o mais cotado para formar o trio ofensivo ao lado de Hulk e Eduardo Sasha.

Com 49 pontos, o Galo é o líder do Brasileirão, com dez pontos de vantagem para o Palmeiras, vice-líder da competição.

