O Cruzeiro terá três desfalques certos para o duelo com o Guarani, nesta quarta-feira (29), às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Tratam-se do lateral-esquerdo Matheus Pereira, do volante Adriano e do atacante Rafael Sóbis, todos por suspensão.

Enquanto o defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o CSA, no último domingo, no Independência, o meio-campista e Sóbis foram expulsos.

Adriano, inclusive, recebeu o cartão vermelho após a partida, por ter iniciado uma confusão com o lateral-direito Cristovam, do time alagoano.

O imbróglio, inclusive, gerou uma confusão generalizada na porta do vestiário visitante, com direito a gás de pimenta sendo utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para apartar o tumulto.

Outras prováveis ausências serão a do atacante Wellington Nem e do lateral-direito Norberto, em tratamento de lesões musculares, e que não tiveram o prazo de recuperação divulgado pelo clube estrelado.

Dúvidas

Com as baixas confirmadas, o técnico Vanderlei Luxemburgo aguarda a avaliação dos departamento médico e de fisioterapia sobre a situação clínica e física de alguns jogadores.

Ausente dos três últimos jogos, em razão de uma pancada no tornozelo direito, o atacante Bruno José corre contra o tempo para ficar à disposição de enfrentar o Bugre.

Na mesma situação está Marcinho, ausente do confronto com o CSA em virtude de um incômodo no pé direito.

Outra indefinição gira em torno da participação do volante Lucas Ventura. Substituído ainda no primeiro tempo do embate com a equipe alagoana, com dores na coxa, o meio-campista será reavaliado nesta segunda pelos médicos da Raposa.

Retornos

Em meio a tantas baixas e indefinições, o time celeste ao menos vai ter o retorno de dois jogadores que vinham sendo titulares com Luxemburgo.

Ausentes no último domingo, pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Eduardo Brock e o atacante Marcelo Moreno voltam a a ficar à disposição.

Na zaga, a tendência é de que Brock entre no lugar de Léo Santos. Já no ataque, não está claro quem deixará a equipe para entrada de Moreno. Diante do CSA, Felipe Augusto, Claudinho e Thiago formaram o trio ofensivo.

Na 14 colocação, com 31 pontos, o Cruzeiro busca o triunfo diante do Guarani para não correr o risco de se aproximar da zona de rebaixamento.

No momento, a primeira equipe dentro do Z-4 é o Brusque, com 26 pontos.

