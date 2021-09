O Atlético teve uma importante baixa no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, nessa terça-feira (21), no Allianz Parque.

No início do segundo tempo da partida, que terminou empatada em 0 a 0, o atacante Diego Costa foi substituído com dores na parte posterior da coxa esquerda.

Após o confronto, o Galo afirmou que o jogador já iniciou o tratamento e que vai passar por exames de imagem para detectar uma possível lesão.

Ainda à espera de um diagnóstico, o técnico Cuca afirmou que, apesar do curto prazo para a recuperação, tem esperança de contar com o centroavante no jogo de volta contra o Verdão, marcado para a próxima terça, às 21h30, no Mineirão.

"Perdemos o Diego, a princípio, pois não sabemos o que acontece daqui uma semana. Uma semana no futebol é muito tempo. Vamos esperar o desenrolar do departamento médico para ver se a gente recupera, porque ele é peça importantíssima para nós", disse o treinador, em entrevista coletiva, no Allianz.

Caso Diego seja vetado, Keno, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha são os mais cotados para ganhar uma vaga entre os titulares.

Contratado em agosto, após mais de oito meses sem atuar, Diego Costa soma cinco jogos e dois gols com a camisa alvinegra.

Leia mais

Empate mantém jejum do Galo no Allianz Parque e em duelos com Palmeiras por torneios continentais

Atlético terá três pendurados para o jogo de volta contra o Palmeiras

Cuca elogia atuação do Atlético contra o Palmeiras e mostra confiança na classificação à decisão