A campanha do Atlético como mandante na temporada chama atenção pelos expressivos números. Atualmente, são 14 vitórias seguidas em casa na Série A. Considerando as demais competições, o Galo venceu as últimas nove partidas no Mineirão.

Apenas uma equipe entre as que estão entre quatro divisões do Campeonato Brasileiro tem um retrospecto similar. Trata-se ABC, que é comandado pelo técnico mineiro Moacir Júnior.

Natural de Curvelo, na região Central de Minas, o treinador comandou a equipe potiguar à vitória nos últimos nove jogos que disputou sob seus domínios.

No período, foram sete vitórias pela Série D (Caucaia-CE, América-RN, Treze-PB, Retrô-PE, 4 de Julho-PI. Caxias-RS e Aparecidense-GO) e duas pela Pré-Copa do Nordeste (Jacuipense-BA e Sousa-PB).

No campeonato nacional, o ABC chegou até as semifinais e garantiu o acesso à Série C. Já no torneio regional, o Mais Querido foi eliminado na terceira fase.

Fala, Moacir!

Aos 54 anos, Moacir Júnior tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Em Minas, passou por América, Boa Esporte, Tombense, Democrata-GV, Ipatinga, Tupi, Betim e Social.

Com contrato junto ao ABC se encerrando no final desta temporada, o treinador ainda está com o futuro indefinido para a próxima temporada.

Enquanto estuda os próximos passos da carreira, o treinador comemora os resultados da temporada e a série de triunfos em casa.

“Fico muito feliz por termos atingido esse feito. É muito importante para mim saber que o trabalho sério que fizemos desde que assumi o ABC deu bons frutos. Só tenho a agradecer a diretoria que confiou no meu trabalho, à comissão técnica, os jogadores que deram tudo de si dentro de campo, e claro, aos torcedores que sempre apoiaram. Não torci contra o Atlético, saber que eles igualaram nossa marca, com a equipe que possuem e com a temporada que vêm fazendo, para mim, é motivo de muita honra”, disse Moacir.