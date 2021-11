A campanha do Atlético como mandante na temporada chama atenção pelos expressivos números. Atualmente, são 14 vitórias seguidas em casa na Série A. Considerando as demais competições, o Galo venceu as últimas nove partidas no Mineirão.

Apenas uma equipe entre as que estão nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro possui um retrospecto similar. Trata-se do ABC, que é comandado pelo técnico mineiro Moacir Júnior.

Natural de Curvelo, na região Central de Minas, o treinador comandou as vitórias da equipe potiguar nos últimos nove jogos que disputou sob seus domínios.

No período, foram sete vitórias pela Série D (Caucaia-CE, América-RN, Treze-PB, Retrô-PE, 4 de Julho-PI e Caxias-RS) e duas pela Pré-Copa do Nordeste (Jacuipense-BA e Sousa-PB).

No campeonato nacional, o ABC chegou até as semifinais e garantiu o acesso à Série C. Já no torneio regional, o Mais Querido foi eliminado na terceira fase.

Fala, Moacir!

Aos 54 anos, Moacir Júnior tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Em Minas, comandou América, Boa Esporte, Tombense, Democrata-GV, Ipatinga, Tupi, Betim e Social.

Com o contrato junto ao ABC encerrando no final desta temporada, o treinador ainda está com o futuro indefinido para o próximo ano.

Enquanto estuda os próximos passos da carreira, o técnico comemora os resultados da temporada e a série de triunfos em casa.

“Fico muito feliz por termos atingido esse feito. É muito importante para mim saber que o trabalho sério que fizemos desde que assumi o ABC deu bons frutos. Só tenho que agradecer a diretoria que confiou no meu trabalho, a comissão técnica, os jogadores que deram tudo de si dentro de campo e, claro, os torcedores que sempre me apoiaram. Não torci contra o Atlético. Saber que eles igualaram nossa marca, com a equipe que possuem e com a temporada que vêm fazendo, para mim, é motivo de muita honra”, diz Moacir.