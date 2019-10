Evitar a queda para a Série B e se salvar de uma tragédia, essa é a missão do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro nas próximas 15 rodadas da competição. Com 20 pontos conquistados em 23 jogos a Raposa precisaria, de acordo com o cálculo dos especialistas, de pelo menos 22 pontos mais para se garantir na Primeira Divisão.





O site "Chance de Gol" aponta que um clube com 42 pontos tem 97% de chances de se garantir na Série A. Esse número se aproxima dos 100% quando a equipe que luta contra o rebaixamento atinge 45 pontos.

Por isso, como ainda tem 45 pontos em disputa, a equipe celeste precisaria de pelo menos um aproveitamento de 49% para escapar da degola. Isso, levando-se em conta o que já produziu até agora no Brasileirão.

Os cenários para a obtenção dessa pontuação são: sete vitórias (21 pontos) e um empate (um ponto); seis vitórias (18 pontos) e quatro empates (quatro pontos); cinco vitórias (15 pontos) e sete empates (sete pontos); quatro vitórias (12 pontos) e dez empates (dez pontos).

Outros cálculos

O departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do site "Probabilidades de Futebol", aponta que o Cruzeiro tem 63,4% de chance de cair para a Segunda Divisão.

Número muito parecido ao levantado pelo "Infobola", capitaneado pelo estatístico Tristão Garcia. A página aponta 65% de chances de descenso da equipe estrelada.

Adversários diretos do Cruzeiro

Probabilidade de rebaixamento com numeros da 23ª rodada*



Chapecoense - 90,7% (UFMG) / 93% (Infobola) / 97,6% (Chance de Gol)

Avaí - 88,7% (UFMG) / 90% (Infobola) / 97,5% (Chance de Gol)

Cruzeiro - 63,4% (UFMG) / 65% (Infobola) / 57,4% (Chance de Gol)

CSA - 45,8% (UFMG) / 47% (Infobola) / 84,2% (Chance de Gol)

Ceará - 39,2% (UFMG) / 42% (Infobola) / 30,6% (Chance de Gol)

Fortaleza - 25,3% (UFMG) / 19% (Infobola) / 9,4% (Chance de Gol)

Fluminense - 20,7% (UFMG) / 20% (Infobola) / 13,9% (Chance de Gol)

Vasco - 11,5% (UFMG) / 12% (Infobola) / 3,9% (Chance de Gol)

*Em negrito os clubes da zona de rebaixamento após a 23ª rodada