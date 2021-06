O América informou na tarde desta sexta-feira (4), que 13 jogadores do time sub-17 testaram positivo para a Covid-19.

Os diagnósticos vieram a partir de exames realizados durante a semana. De acordo com a assessoria de comunicação do Coelho, alguns atletas apresentam sintomas leves, e a maioria está assintomática.

Ainda segundo o Alviverde, os contaminados entraram imediatamente em isolamento, sendo acompanhados pelos departamentos médico, e de assistência social e psicológica do clube.

Neste domingo, o América terá pela frente o clássico com o Cruzeiro, às 10h, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Com quatro pontos em quatro jogos, o Coelho ocupa a sétima colocação no Grupo A do torneio. Os quatro primeiros avançarão às quartas de final.