O Fluminense tem novo técnico. Horas após anunciar a demissão de Roger Machado, o Tricolor das Laranjeiras confirmou, neste sábado (21), que o auxiliar-técnico Marcão está efetivado no comando da equipe até o final da temporada.

Aos 49 anos, e com história como jogador do clube carioca, o ex-volante vai assumir pela terceira vez o time de forma definitiva. A primeira foi em 2019, após a demissão de Oswaldo de Oliveira, conseguindo, na sequência, livrar o time do rebaixamento e se classificar para a Copa Sul-Americana.

Em dezembro do ano passado, voltou à beira do campo no lugar de Odair Hellman, que foi para o futebol árabe, e levou o Flu à Copa Libertadores. No início da temporada, a diretoria do clube optou pela contratação de Roger, e Marcão voltou para o cargo de auxiliar permanente.

Os bons resultados, juntamente com o conhecimento do elenco e a aceitação por parte da torcida e dos próprios jogadores, foram fatores determinantes para a decisão da cúpula celeste na efetivação o ex-jogador.

Marcão vai reestrear no Fluminense nesta segunda-feira, diante do Atlético, às 20h, no estádio São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 17 pontos, na 15ª posição, o Flu está apenas dois pontos acima de Sport e América, neste momento os primeiros times dentro da zona de rebaixamento.

O Galo, por sua vez, lidera a competição, com 37 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, segundo colocado.

Vale lembrar que, três dias após se enfrentarem pelo Brasileirão, Tricolores e Alvinegros farão o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no estádio Nilton Santos, também no Rio de Janeiro.