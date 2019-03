Na estreia do árbitro de vídeo (VAR) no Campeonato Mineiro, neste sábado (30), em Varginha, o Atlético teve dois gols contra o Boa Esporte anulados, somente nos primeiros 35 minutos de partida.

Era a abertura do placar no estádio do Melão no jogo de ida pela semifinal do torneio, mas a verificação avaliou que o Bolt estava impedido no momento da finalização de Ricardo Oliveira. O goleiro defendeu o chute do Bom Pastor e Bolt pegou o rebote para marcar.

Sete minutos depois, o VAR foi acionado novamente, dessa vez para um gol de Luan. O árbitro de vídeo confirmou a marcação de impedimento, novamente de Bolt.